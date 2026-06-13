Auf Wahlkampf-Tour im Bezirk Kufstein: SPÖ will Verkehrsressort halten

Die SPÖ bringt sich in Stellung: Auf ihrer Tour durch die Bezirke werden Schwerpunkt-Themen mitsamt Forderungen und Visionen präsentiert. In Wörgl ging es am Freitag um das Thema Mobilität. Es sei „für Tirol entscheidend, dass die SPÖ das Verkehrsressort weiter innehabe“, lautete die Botschaft.