„Stabil an deiner Seite“

Auf Wahlkampf-Tour im Bezirk Kufstein: SPÖ will Verkehrsressort halten

Verkehrslandesrat René Zumtobel, LH-Stv. Philip Wohlgemuth, Verkehrssprecher Christian Kovaceviv und Landesgeschäftsführerin Eva Steibl-Egenbauer bei der Pressekonferenz im Bus.
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Von Theresa Aigner

Die SPÖ bringt sich in Stellung: Auf ihrer Tour durch die Bezirke werden Schwerpunkt-Themen mitsamt Forderungen und Visionen präsentiert. In Wörgl ging es am Freitag um das Thema Mobilität. Es sei „für Tirol entscheidend, dass die SPÖ das Verkehrsressort weiter innehabe“, lautete die Botschaft.

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