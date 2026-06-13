Raschere Verfahren
Minister Hattmansdorfer: „Strom ist wichtiger als die Brutstätte der Haselmaus“
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) lobt die Grünen, dass sie fürs EABG über ihren Schatten gesprungen seien.
© APA/Fohringer
Eine für den unter Druck stehenden Standort Österreich überaus positive Woche sieht Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) – und verweist gegenüber der TT auf ein trotz allgemeinem Sparkurs bis 2028 um ein Viertel erhöhtes Wirtschafts- und Energiebudget.
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