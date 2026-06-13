ÖGB stellt Positionspapier in Imst vor: Geförderten Wohnbau forcieren

Die ÖGB-Führung kritisierte bei einer Stippvisite in Imst die hohen Kosten für Wohnraum in Tirol. Geförderter Wohnraum soll gestärkt werden, so die Forderung der Gewerkschafter.

Imst – Bei einem Besuch im Imster ÖGB-Büro stellte sich die Tiroler Gewerkschaftsspitze kürzlich den Medienfragen. Mit im Gepäck der Arbeitnehmervertreter war ein Positionspapier zum Wohnraum in Tirol, welches als Diskussionsgrundlage diente.

Tirol „leider“ Spitzenreiter

ÖGB-Vorsitzende Sonja Föger-Kalchschmid hat selbst in Imst gelebt, kennt Verhältnisse und Umgebung, und berichtet von aktuellen Wohnraum-Zahlen. „Wir sind Spitzenreiter. Leider in den Kosten. Speziell, wenn es um Miet- und Eigentumswohnungen oder um Grundstückspreise geht.“ So liege der Quadratmeter-Preis für Eigentumswohnungen in Tirol bei durchschnittlich 7043 Euro.

Im Bezirk Imst sei der Durchschnitt zwar mit 4887 Euro/m2 deutlich darunter. Dies täusche allerdings sehr: „Weil auch sehr entlegene Regionen im Bezirk einkalkuliert sind.“ Die Teuerungs-Katastrophe würde alle Beschäftigten in Tirol hart treffen. Enttäuschenderweise gehe „irrsinnig viel vom Gehalt für das Wohnen drauf. Dafür, dass Wohnen ein Grundrecht ist, wird damit viel zu sehr spekuliert“, resümiert die ÖGB-Chefin. Das Ziel ihrer Organisation sei es, „Lebensraum statt Spekulation“ voranzutreiben.

Leerstand und Spekulation entgegenwirken

Christian Hauser als Gewerkschaftsvorsitzender Bau-Holz in Tirol will dem „Wohnraum-Monopoly“ entgegenwirken. Er plädiert für ein Bonus-Malus-System, das die Gemeinden zu mehr gefördertem Wohnraum anspornt. Er möchte etwa, als eine von diversen Maßnahmen, Bedarfszuweisungen mit dem Thema verknüpfen.