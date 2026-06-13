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Elf Siege in zwölf Spielen
Westligist Imst krönte überragendes Frühjahr: Und jetzt soll ein Wacker-Duo kommen
Nach dem Vizemeistertitel in der vergangenen Spielzeit blickt der SC Imst auf die nächste bärenstarke Saison zurück.
© SC Imst
Von Daniel Lenninger
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