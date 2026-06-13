Drama um Tirolerin (7), Eltern in U-Haft: Jetzt kämpft die Familie gegen die Vorwürfe

Mitte Mai hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Eltern einer siebenjährigen Tirolerin festnehmen lassen, die im lebensbedrohlichen Gesundheitszustand in die Klinik gebracht worden war. Der Verdacht der groben Vernachlässigung des Mädchens über einen längeren Zeitraum stand im Raum. Angehörige zeichnen ein anderes Bild der Familie.