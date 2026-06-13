Mädchen vernachlässigt?
Drama um Tirolerin (7), Eltern in U-Haft: Jetzt kämpft die Familie gegen die Vorwürfe
Seit mehreren Wochen ist die Siebenjährige in der Innsbrucker Klinik in Behandlung.
© Liebl Daniel
Mitte Mai hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Eltern einer siebenjährigen Tirolerin festnehmen lassen, die im lebensbedrohlichen Gesundheitszustand in die Klinik gebracht worden war. Der Verdacht der groben Vernachlässigung des Mädchens über einen längeren Zeitraum stand im Raum. Angehörige zeichnen ein anderes Bild der Familie.