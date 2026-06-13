Streit um Gemeindeführung: Der Haussegen in Wildermieming hängt abermals schief

Vergangene Woche folgte ein weiterer Höhepunkt einer bereits lange andauernden Auseinandersetzung. In einem Flugblatt beklagt Bürgermeister Matthias Fink eine Anzeigenflut aus dem Umfeld der Opposition. Die Anschuldigungen weisen Oppositionsführer Martin Czermak und Vize-Bürgermeisterin Stefanie Haid von sich.