Auto wurde abgeschleppt

Von Straße abgekommen: Oldtimer schleuderte im Zillertal über Böschung

Die Freiwillige Feuerwehr barg das beschädigte Auto.
© ZOOM.TIROL

Hart im Zillertal – Die regennasse Fahrbahn dürfte am Donnerstagnachmittag einem Teilnehmer der „Kitzbüheler Alpenrallye“ zum Verhängnis geworden sein. Sein Oldtimer geriet bei Hart im Zillertal ins Schleudern und landete auf der Böschung am Rande des Zillers.

Der Lenker und sein Beifahrer konnten selbst aus dem Porsche steigen, sie blieben unverletzt. Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, Rettung und Polizei. (TT.com)

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