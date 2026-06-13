Tiroler Zugspitzbahn und Feuerwehr Ehrwald feiern mit dem Florianinachwuchs

Die Tiroler Zugspitzbahn feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen, die Feuerwehr Ehrwald blickt auf 140 Jahre Geschichte zurück. Aus diesem Anlass lud die Tiroler Zugspitzbahn die örtliche Jungfeuerwehr zu einem gemeinsamen Grillabend ein.

Ehrwald – Die Jugendmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Ehrwald umfasst aktuell neun Mitglieder, darunter sechs Jungkameradinnen und drei -kameraden im Alter zwischen 11 und 15 Jahren. Mit einem Grillabend auf dem Areal der Tiroler Zugspitzbahn bedankte sich das Unternehmen bei den Jungfeuerwehrlern für ihren Einsatz: „Wir wollten der Feuerwehr Ehrwald und speziell den jungen Mitgliedern ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für ihr Ehrenamt entgegenbringen. Mit dem Brand im Jahr 1962 am Kammhotel und dem Brand der Talstation 2003 mussten wir selbst schmerzlich erfahren, wie essenziell die Arbeit der heimischen Feuerwehren ist. Für ihren Einsatz sind wir mehr als dankbar“, so Franz Dengg, Geschäftsführer der Tiroler Zugspitzbahn.

Ausstellung im Zugspitzsaal

Im Rahmen des 140-Jahr-Jubiläums der Feuerwehr Ehrwald wurde im Zugspitzsaal eine eigene Ausstellung präsentiert, in deren Zentrum die historische Feuerwehrpumpe aus dem Jahr 1926 – dem Eröffnungsjahr der Tiroler Zugspitzbahn – stand. „Neben der Pumpe waren historische Exponate, Fahnen, aber auch moderne Einsatzgeräte zu sehen. Mit der Ausstellung wollten wir die Arbeit der Feuerwehr vor den Vorhang holen und der Bevölkerung näherbringen“, so Kommandant Björn Scherer.

Auszeichnung

Bereits im Jahr 2024 wurde die Tiroler Zugspitzbahn vom Land Tirol und dem Landes-Feuerwehrverband als „feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Diese Betriebe ermöglichen nicht nur Einsätze bei Alarm während der Arbeitszeit, sondern unterstützen die Feuerwehr auch durch Schulungen, Übungen, die Bereitstellung von Infrastruktur sowie finanzielle Beiträge.