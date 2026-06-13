In der Natur Trost finden: Gemeinsame Trauerwanderung in St. Jakob

Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft lädt zu einer Wanderung in St. Jakob in Defereggen ein. Am Freitag, dem 26. Juni 2026, können Menschen in Trauer gemeinsam in der Natur unterwegs sein und Unterstützung finden.

St. Jakob i. D. – Die Trauerwanderung bietet einen geschützten Raum für Austausch und Stille. Teilnehmer haben die Möglichkeit, mit der eigenen Trauer und mit anderen Menschen, die Ähnliches erleben, gemeinsam Schritte zu gehen. Die Organisatoren beschreiben den Gedanken hinter der Veranstaltung mit den Worten „Im Gehen erinnern – im Herzen verbunden“.

Die Talwanderung erstreckt sich über etwa neun Kilometer und führt durch die malerische Landschaft rund um St. Jakob in Defereggen. Ziel ist es, in der Bewegung an der frischen Luft und im Austausch mit Gleichgesinnten einen Weg zur Verarbeitung von Verlust zu finden. Die Wanderung dauert etwa dreieinhalb Stunden.

Im Anschluss ist ein gemütlicher Ausklang im Naturhotel Tandler geplant. Dort gibt es die Möglichkeit, den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen und weitere Gespräche zu führen. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft übernimmt keine Haftung für Unfälle.