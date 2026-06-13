Wildcampen wird in Tirol zunehmend zum Problem: Ruf nach mehr Kontrollen

Zehn bis fünfzehn Zelte zählt Hüttenwirt Jürgen Schranz an schönen Tagen rund um die Coburger Hütte – noch vor Start der Sommersaison. Was für viele Urlauber nach Freiheit und Naturerlebnis klingt, wird für Einheimische, Behörden und Umwelt zunehmend zum Problem: Wildcampen in Tirol boomt trotz Verbots.