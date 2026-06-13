„Mehr als die Natur verträgt“
Wildcampen wird in Tirol zunehmend zum Problem: Ruf nach mehr Kontrollen
Ausblicke wie diese stoßen in den Sozialen Medien auf große Resonanz. Das verleitet immer mehr Menschen, auch in Tirol, zum Wildcampen, obwohl das eigentlich strikt verboten ist.
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Zehn bis fünfzehn Zelte zählt Hüttenwirt Jürgen Schranz an schönen Tagen rund um die Coburger Hütte – noch vor Start der Sommersaison. Was für viele Urlauber nach Freiheit und Naturerlebnis klingt, wird für Einheimische, Behörden und Umwelt zunehmend zum Problem: Wildcampen in Tirol boomt trotz Verbots.
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