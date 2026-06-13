Schwer gebeuteltes Kuba kündigt Wirtschaftsöffnung an

Mehr Privat, weniger Staat: Völlig überraschend kündigte der Präsident des Karibikstaats eine Reform an. Kuba steckt seit Langem in einer schweren Krise.

Unter Druck aus Washington will der Karibikstaat Kuba eine Wirtschaftsreform nach dem Vorbild der sozialistischen Marktwirtschaft Chinas und Vietnams umsetzen. Anstelle der bisher vom Staat stark gesteuerten Planwirtschaft soll die geplante Öffnung mehr Beteiligung des Privatsektors ermöglichen, wie Präsident Miguel Díaz-Canel überraschend ankündigte. Das Politbüro der Kommunistischen Partei und die Nationalversammlung Kubas müssten die Reform noch billigen.

Zeiten, in denen man sich ändern muss

„Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden es ermöglichen, die seit langem bestehenden Widersprüche zwischen der zentralen Planung und den Anreizen zu lösen“, sagte Díaz-Canel vor Journalisten. Er betonte, dass „es Zeiten sind, in denen man sich ändern muss“. Zu den angekündigten Maßnahmen gehört der Einstieg „neuer Akteure“ in den Tourismussektor, einer der ehemaligen wirtschaftlichen Zugpferde des Landes.

Auch Änderungen im Agrarbereich sowie eine Reform im Immobilienbereich seien vorgesehen. Zudem würden einige für private Akteure bisher verbotene Wirtschaftsaktivitäten künftig erlaubt. Weitere Angaben dazu machte er nicht.

Weniger Bürokratie

Außerdem versprach Díaz-Canel eine Umstrukturierung des Staatsapparats. Damit einhergingen die Reduzierung der Ministerien von 27 auf 20, mit dem Ziel, eine „agilere“ Struktur mit „weniger Bürokratie“ zu schaffen. Díaz-Canel erklärte in der vom staatlichen Fernsehen ausgestrahlten Stellungnahme gegenüber kubanischen Medien, dass diese Veränderungen „den Anforderungen der heutigen Zeit“ entsprechen müssten, wobei er sich auf die Krise des Landes bezog und weniger auf den Druck aus Washington.

Spannungen seit 1959