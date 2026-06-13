Motorrad rammte Kinderwagen auf Mieminger Straße: Einjähriger Bub nur leicht verletzt

Barwies – Die Schutzengel haben am Freitagnachmittag in Barwies Überstunden gemacht: Ein Motorrad prallte gegen einen Kinderwagen – der Bub darin wurde nur leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr war ein 63-Jähriger mit dem Motorrad auf der Mieminger Straße unterwegs, als eine 30-Jährige auf dem Schutzweg die Fahrbahn überquerte. Ein einjähriger Bub saß – laut Polizei ordnungsgemäß gesichert – im Kinderwagen. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Unfall war für alle erst ein großer Schock. Aber zum Glück ist alles gut ausgegangen: Polizei

Der Kinderwagen wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Bub blieb im Wagen. Wie durch ein Wunder wurde der Einjährige nur leicht verletzt, obwohl am Kinderwagen erheblicher Sachschaden entstand. „Der Unfall war für alle erst ein großer Schock. Aber zum Glück ist alles gut ausgegangen“, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei in Silz. Dass das Kind ordnungsgemäß im Wagen gesichert gewesen sei, habe höchstwahrscheinlich Schlimmeres verhindert.