Motorrad stieß auf Schutzweg in Barwies gegen Kinderwagen: Bub und Mutter leicht verletzt

Barwies – Die Schutzengel haben am Freitagnachmittag in Barwies Überstunden gemacht: Ein Motorrad prallte gegen einen Kinderwagen – der Bub darin wurde nur leicht verletzt.

Gegen 16 Uhr war ein 63-Jähriger mit dem Motorrad auf der Mieminger Straße unterwegs, als eine 30-Jährige auf dem Schutzweg die Fahrbahn überquerte. Ihr einjähriger Sohn saß – laut Polizei ordnungsgemäß gesichert – im Kinderwagen. Es kam zum Zusammenstoß.