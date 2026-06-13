Motorrad stieß auf Schutzweg in Barwies gegen Kinderwagen: Bub und Mutter leicht verletzt
Barwies – Die Schutzengel haben am Freitagnachmittag in Barwies Überstunden gemacht: Ein Motorrad prallte gegen einen Kinderwagen – der Bub darin wurde nur leicht verletzt.
Gegen 16 Uhr war ein 63-Jähriger mit dem Motorrad auf der Mieminger Straße unterwegs, als eine 30-Jährige auf dem Schutzweg die Fahrbahn überquerte. Ihr einjähriger Sohn saß – laut Polizei ordnungsgemäß gesichert – im Kinderwagen. Es kam zum Zusammenstoß.
Der Kinderwagen wurde mehrere Meter weit weggeschleudert und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Bub blieb im Wagen. Mutter und Kind erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Sie wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Der Motorradfahrer blieb offenbar unverletzt. (TT.com)