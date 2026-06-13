Vielfältigkeit als „die größte Stärke“: Tausende feiern Pride Parade in Wien

In Wien dreht sich am Samstag alles um Pride Parade. Tausende Menschen ziehen durch die Stadt, um gemeinsam ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Kritik kommt von der FPÖ.

Wiener Neustadt – Trotz des Regens sind am Samstagmittag zehntausende Menschen zur Regenbogenparade am Wiener Ring geströmt. Der geplante Abmarsch um 12 Uhr verzögerte sich durch einen heftigen Wolkenbruch allerdings um 20 Minuten. „Es sind aber alle geblieben“, sagte Organisatorin Katharina Kacerovsky-Strobl der APA.

Die Regenbogenparade findet heuer bereits zum 30. Mal statt – mit „Sichtbar seit 1996“ wurde auch ein entsprechendes Motto gewählt. Die Parade ist die größte Demonstration für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Menschen in Österreich. Zuletzt nahmen bis zu 300.000 Menschen an dem politischen Fest teil.

Bilder von der Veranstaltung open_in_full © APA/Max Slovencik © APA/Max Slovencik © APA/Max Slovencik © APA/Max Slovencik © APA/Max Slovencik © APA/Max Slovencik

Vom Heldenplatz zum Rathaus

Die Route führt wieder vom Parlament über den Heldenplatz, die Wiener Staatsoper, den Stubenring, die Urania und den Schwedenplatz bis zum Franz-Josefs-Kai, weiter über die Börse zum Schottentor und schließlich zurück zum Rathausplatz, wo die Pride Celebration stattfindet. Um 15 Uhr hält der Paradenzug für einen Moment des Gedenkens inne. Dabei wird jener Menschen gedacht, die nicht mehr an den Feierlichkeiten teilnehmen können. Die Spitze des Zuges wird gegen 16 Uhr wieder am Rathausplatz erwartet, das Ende der Parade drei bis vier Stunden später.

Vielfältigkeit als „die größte Stärke“

Ab 18.45 Uhr findet im Pride Village am Rathausplatz die Pride Celebration mit Ansprachen von AktivistInnen sowie PolitikerInnen statt. Hier treten mit Conchita Wurst und JJ auch zwei Song Contest-Gewinner auf. Die Veranstaltung soll eine Gesellschaft zeigen, „die Vielfältigkeit nicht als Bedrohung, sondern als die größte Stärke sieht“, sagt Kacerovsky-Strobl.

Landtagsabgeordnete und SPÖ-LGBTIQ-Sprecherin im Wiener Rathaus Susanne Haase hob in einer Aussendung den Einsatz der Stadt Wien hervor: „Wien hat in den vergangenen Jahren wichtige queere Errungenschaften abgesichert und weiterentwickelt: von der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten über Beratungs- und Unterstützungsangebote für die Community, queere Jugendarbeit, Angebote für Regenbogenfamilien und Bildungsarbeit bis hin zur Sichtbarmachung queerer Geschichte und Kulturangebote“. Genau das mache „eine Regenbogenhauptstadt aus“.

Kritik von der FPÖ