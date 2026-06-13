In Klinik gebracht

Motorrad und Auto krachten auf Achenseestraße zusammen, Person schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall ist es Samstagmittag gegen 13 Uhr in Wiesing gekommen.
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Verena Langegger

Verena Langegger

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