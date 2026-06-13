In Klinik gebracht

Motorradfahrerin bei Unfall auf Achenseestraße schwer verletzt

Die Achenseestraße war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.
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