Fünf Pkw beteiligt

Sechs Verletzte in Hall: Auto prallte gegen mehrere Fahrzeuge auf Supermarkt-Parkplatz

Der Schaden an den Autos dürfte erheblich sein.
© Liebl Daniel

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