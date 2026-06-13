Millionenschäden durch Vandalismus am Bahnhof: Dort liegt der Hotspot in Tirol

Die Bahnhaltestelle Hall-Thaur wurde vor einiger Zeit Ziel einer Vandalin. Diese schlug 17 Glasscheiben ein, die Reparatur dauerte Wochen. Allein im Vorjahr gab es 43 Fälle von Vandalismus an Tirols Bahnhöfen. Laut dem Sprecher der ÖBB komme und gehe diese Sachbeschädigung „in Wellen“.