Die letzten Entscheidungen
Bad Häring krönte Höhenflug mit Gebietsliga-Titel, Uderns stach Lokalrivale Aschau aus
Bad Härings Dreifach-Torschütze Yigit Baydar jubelte mit Trainer Gerhard Gratt über den Titel.
© Alexander Schwaninger
Das Titel-Finale in der Gebietsliga Ost wurde zur klaren Angelegenheit für Bad Häring. Der Tabellenführer ließ in der letzten Runde nichts anbrennen und brachte die Meisterschaft mit einem Schützenfest in trockene Tücher. In der Bezirksliga Ost kam es zum Drama: Leader Aschau patzte, Uderns kürte sich zum Meister.
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