Drogenfund in Innsbruck: 18-Jähriger bedrohte Polizisten bei Festnahme

Innsbruck – Ein 18-jähriger Österreicher geriet am Freitagnachmittag im Stadtteil Pradl ins Visier der Polizei. Was als gezielte Drogenkontrolle begann, endete mit einer Festnahme, Drohungen gegen die Beamten und einer anschließenden Hausdurchsuchung.

Gegen 16.45 Uhr kontrollierten Beamte den Verdächtigen im Rahmen von Suchtmittelermittlungen. Als sie bei ihm mehr als 15 Gramm Cannabiskraut fanden, klickten vorübergehend die Handschellen. Mit der Festnahme wollte sich der 18-Jährige jedoch nicht abfinden: Während der Amtshandlung habe er eine gefährliche Drohung gegen einen der Polizisten ausgesprochen und vehement gefordert, wieder freigelassen zu werden, heißt es in einer Aussendung.

Kokainfund in Wohnung

Die Aktion blieb für den jungen Mann nicht ohne Folgen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Hausdurchsuchung in seiner Wohnung an. Dort wurden die Ermittler erneut fündig und stellten weiteres Cannabiskraut sowie mehr als 30 Gramm Kokain sicher.