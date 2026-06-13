Warum teure Technik-Studienplätze an Fachhochschulen leer blieben

Der Rechnungshof kritisiert unbesetzte Fachhochschul-Studienplätze, trotz Ausbaus. Künftig soll das Bildungsministerium gemeinsam mit den FHs das Monitoring der Studiengänge so verbessern, dass Studienplätze optimal ausgenutzt werden können.

Die Auslastung der bundesfinanzierten Studienplätze an den Fachhochschulen (FH) hat sich zwischen 2019/20 und 2023/24 vor allem im Technikbereich verschlechtert, wie der Rechnungshof (RH) in einem am Freitag veröffentlichten Bericht festhält. Trotzdem sah das damalige Bildungsministerium im FH-Entwicklungs-und Finanzierungsplan für 2023/24 bis 2025/26 einen weiteren Platzausbau vor.

Keine einheitliche Finanzierung

Fachhochschulen werden nicht einheitlich finanziert. Träger sind meist private, aber auch Länder- bzw. Gemeinde- oder Kammer-nahe Gesellschaften. Vom Bund bekommen sie pro besetztem Studienplatz eine bestimmte Summe. Die Höhe unterscheidet sich in den vier Fördergruppen je nach Technikanteil bzw. Schwerpunkt des Studiums. Derzeit liegt der Betrag zwischen 9300 und 11.800 Euro. Eine Ausnahme sind die von den Ländern finanzierten Gesundheits-Studiengänge.

Grundsätzlich funktioniert das Verfahren der Vergabe von FH-Plätzen kompetitiv: Das Ministerium schreibt Studienplätze auf Grundlage des FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplans für neu einzurichtende oder bestehende Studiengänge aus. Dann können sich die FH um Plätze bewerben, das Ministerium teilt zu. Laut Rechnungshof wurden die förderbaren Studienplätze im Prüfzeitraum vermehrt nicht ausgenutzt – vor allem im Technikbereich, der höchsten Fördergruppe.

Fördermittel nicht verbraucht

Die Anzahl der förderbaren Studienplätze stieg von 2019/20 um rund 2800 auf 44.795 im Studienjahr 2023/24 an, im gleichen Zeitraum nahmen jedoch auch die nicht belegten Studienplätze um rund 1700 auf 2548 zu. Somit seien nur rund 40 Prozent der geplanten Steigerung der Studienplätze umgesetzt worden. Die nicht „verbrauchten“ Fördermittel wuchsen damit von 1,55 Millionen Euro im Studienjahr 2019/20 auf 19,79 Millionen Euro im Studienjahr 2023/24.

Zwar können die FH bei zu geringer Nachfrage oder hohem Drop-out Plätze in andere, stärker nachfragte Studiengänge umschichten. Trotz Verlängerung der Antragsfristen für solche Umstellungen konnte jedoch das Ansteigen der Zahl unbelegter Studienplätze „nur bedingt aufgehalten“ werden, konstatiert der RH.

Verbesserungsvorschläge des Rechnungshofs

Trotzdem stimmte das Ministerium für die folgenden Jahre trotz rückläufiger Auslastung einem weiteren Ausbau der Studienplätze zu, bemängelt der Rechnungshof. Er empfiehlt daher, den „Ausbau des FH-Sektors evidenzbasiert und abhängig vom tatsächlichen Auslastungspotenzial“ festzulegen. Das Ministerium solle gemeinsam mit den FHs das Monitoring der Studiengänge so verbessern, dass Studienplätze optimal ausgenutzt werden können.