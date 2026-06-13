Fünf Meter in die Tiefe gestürzt: Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle in Fließ

Fließ – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf einer Baustelle in Fließ ereignet. Ein 77-jähriger Mann stürzte dabei mehrere Meter in die Tiefe.

Gegen 14.30 Uhr waren der 77-Jährige und ein 35-Jähriger auf einer Baustelle damit beschäftigt, gemeinsam einen Holzbalken zu tragen. Dabei stolperte der ältere der beiden Männer plötzlich und verlor das Gleichgewicht.