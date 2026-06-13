77-Jähriger verletzt
Fünf Meter in die Tiefe gestürzt: Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle in Fließ
Fließ – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf einer Baustelle in Fließ ereignet. Ein 77-jähriger Mann stürzte dabei mehrere Meter in die Tiefe.
Gegen 14.30 Uhr waren der 77-Jährige und ein 35-Jähriger auf einer Baustelle damit beschäftigt, gemeinsam einen Holzbalken zu tragen. Dabei stolperte der ältere der beiden Männer plötzlich und verlor das Gleichgewicht.
In der Folge stürzte der 77-Jährige rund fünf Meter tief über ein Vordach und auf ein Betonfundament. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)