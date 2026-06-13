Zwei Radfahrer prallten in Innsbruck zusammen und wurden verletzt

Samstagnachmittag gegen 17 Uhr kollidierten auf der Dr. Stumpf Straße in Innsbruck zwei Radfahrer. Einer davon wird nun gesucht.

Östlich des Hauses 115 war auf dem Privatweg ein 75-jähriger Österreicher mit seinem Rad in Richtung Süden unterwegs. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem unbekannten, entgegenkommenden Radfahrer.