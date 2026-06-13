Neunjähriges Mädchen in Kappl von Auto erfasst und verletzt

Kappl – Ein neunjähriges Mädchen ist am Samstagabend in Kappl von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Das Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf einer Gemeindestraße. Laut Angaben der Polizei lenkte eine 22-jährige Österreicherin ihr Fahrzeug in Richtung des Gemeindezentrums, als das Mädchen zeitgleich über die Straße lief.