Akku dürfte Brand in Innsbrucker Tiefgarage ausgelöst haben

Innsbruck – Der Ladevorgang eines Akkus hat am Samstagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Innsbruck ausgelöst. In einem Lagerraum einer Tiefgarage in der Innenstadt war ein Brand ausgebrochen, der zu starker Rauchentwicklung führte.

Gegen 17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck rückte aus und konnte den Brandherd in einem Lagerabteil lokalisieren und unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. (TT.com)