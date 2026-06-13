20-Jähriger in Hall geschlagen und beraubt: Zwei Männer festgenommen

Hall in Tirol – Zwei Österreicher stehen im Verdacht, einen 20-jährigen Mann am Freitagabend in Hall geschlagen und ihm Geld gestohlen zu haben.

Laut Polizeiangaben sind sie 18 und 20 Jahre alt und haben einen zweistelligen Bargeldbetrag aus der Geldtasche des Opfers entnommen. Weiters stehen sie im Verdacht versucht zu haben, das Opfer zu einer Überweisung bzw. einer Bankomatabhebung sowie zu einer Falschaussage zu nötigen.