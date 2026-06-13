Vienna-Männer bei 3x3-Heimturnier im Viertelfinale

Das Team Vienna ist beim 3x3-Basketball-Heimturnier am Wiener Heumarkt ins Männer-Viertelfinale eingezogen. Toni Blazan, Quincy Diggs, Stefan Stojacic und Steven Kaltenbrunner rangen Roter Stern Belgrad zum Abschluss der Gruppenphase am Samstagabend mit 21:18 nieder und bekommen es am Sonntag im K.o.-Format mit Amsterdam zu tun. Für das Frauen-Nationalteam war bereits in der Gruppe Endstation. Die Entscheidungspartie gegen Frankreich ging nach Verlängerung 12:14 verloren.

Blazan verwertete gegen Roter Stern den entscheidenden Distanzwurf zum Sieg. Zuvor waren die Österreicher dem serbischen Topteam Liman knapp mit 15:16 unterlegen, das jedoch auch die Landsleute aus Belgrad mit 21:13 besiegte. Die ÖBV-Frauen hatten ihr erstes Gruppenspiel am Freitag gegen Favorit Kanada mit 11:19 verloren. In einem dramatischen Duell mit Frankreich hatten Anja Fuchs-Robetin, Alexia Allesch, Simone Sill und Sigrid Koizar das Viertelfinale vor Augen, den Französinnen gelang kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit aber der Ausgleich zum 12:12.