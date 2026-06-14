Streckenrekord, Favoritinnensieg und 1200 Teilnehmer beim 56. Koasamarsch

Der 56. Ebbser Koasamarsch brachte am Samstag 1200 TeilnehmerInnen aus 26 Nationen und erstmals rund 50 laufbegeisterte Kids in Bewegung.

Den sportlichen Höhepunkt setzte der KOASA-55-Panorama-Trail über 55 Kilometer und 3900 Höhenmeter. Bei den Herren sorgte Toni Seewald für das Ausrufezeichen des Tages: Der Deutsche gewann in 6:26:12 Stunden. Er war fast eineinhalb Stunden schneller als der Vorjahressieger und stellte damit den Streckenrekord auf. Platz zwei ging an David Niegemann, Dritter wurde Hubert Schwaiger. Bei den Damen siegte die Favoritin Carina Helmreich in 8:07:36 Stunden vor Marina Mayerhofer und Christina Kirk.

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Auch auf dem KOASA-Classic-Run über 33 Kilometer und 1910 Höhenmeter fielen starke Entscheidungen. Bei den Herren gewann der Tiroler Michael Maier in 3:33:36 Stunden. Er lief für den LG Decker Itter, einer der erfolgreichsten Laufvereine Österreichs. Platz zwei ging an Werner Fischer, Platz drei an Eric Thomas. Bei den Damen setzte sich die Deutsche Theresa Zahorka in 4:11:57 Stunden durch. Barbara Taibon wurde Zweite, die Kufsteinerin Alina Schwarzlmüller komplettierte das Podium als Drittplatzierte.

Den KOASA-Höllenritt über 20 Kilometer und 1000 Höhenmeter entschied Julius Ott in 1:40:07 Stunden vor Anian Rottmüller und Lokalmatador aus Thiersee Gabriel Mairhofer für sich. Bei den Damen siegte Maren Hamm in 1:58:50 Stunden. Zweite wurde Julia Rath, Manuela Dietzinger landete auf Platz drei.

Koasamarsch bewegt Generationen