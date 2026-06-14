22-jähriger Autolenker starb bei Flucht vor Polizei in Kärnten

Die Polizei entdeckte Fahr- und Bremsspuren auf der Straße. Auf einer angrenzenden Wiese wurde dann das am Dach liegende und in Brand stehende Fahrzeug gefunden.

Gurk – Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagabend im Gemeindegebiet von Gurk (Bezirk St. Veit an der Glan) auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle von der Fahrbahn abgekommen und ums Leben gekommen. Als die Polizei ihm nachfuhr, entdeckte sie Fahr- und Bremsspuren auf der Straße. Auf einer angrenzenden Wiese wurde dann das am Dach liegende und in Brand stehende Fahrzeug gefunden. In der Nähe des Autos befand sich auch der Fahrer. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.50, wie die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Presseaussendung mitteilte. Demnach kam der Pkw-Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan. Nach bisherigen Ermittlungen verlor er auf der B93 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Böschung und kam schließlich in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand.