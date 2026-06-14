Kitzbühel löste ÖFB-Cup-Ticket
Nach Westliga-Punkterekord: Diese Spieler wurden beim FC Wacker verabschiedet
Kapitän Rami Tekir (r.) und Vizekapitän Alexander Joppich gehen mit dem FC Wacker in die 2. Liga. Aber einige Teamkollegen verlassen den Club.
© Daniel Schoenherr
Sechs Kicker und ein Trainer verlassen den überlegenen Westliga-Meister FC Wacker, der am Samstag unmittelbar vor der offiziellen Meisterfeier einen neuen Punkterekord aufstellte. Im Rennen um die Tiroler ÖFB-Cup-Plätze gibt es indes noch ein Fragezeichen.
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