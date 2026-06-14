Eine Bilanz zum Vatertag
„Wir brauchen für Väter noch viel mehr Teilzeit-Modelle am Arbeitsmarkt“
Michael Gius mit seinen Töchtern Maeve (l.) und Mira. Er teilt sich die Erziehungsarbeit mit seiner Partnerin.
© Rita Falk
Es gibt die engagierten Väter und es werden immer mehr. Dennoch ist der Wandel langsam. Tirol ist statistisches Schlusslicht. Außerdem sind auch die Mütter gefragt, den Vätern aktiv Raum zu geben. Eine Bilanz zum Vatertag zwischen Kind, Job und neu verteilten Geschlechterrollen.
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