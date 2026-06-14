Dramatischer Kletterunfall bei Mittenwald: 22-Jähriger stürzte 130 Meter ab

Beim Abstieg im Karwendelgebirge brach ein Felsen aus. Der 22-jährige Kletterer war zum Zeitpunkt des Unfalls ohne Seil unterwegs.

Bei einem Bergunfall im Karwendelgebirge bei Mittenwald in Garmisch-Partenkirchen ist ein 22 Jahre alter deutscher Kletterer circa 130 Meter abgestürzt und dabei tödlich verunglückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei es zum Abbruch eines Felsens gekommen, der dem Kletterer als Halt gedient hatte, teilte die Polizei mit. Der junge Mann war zuvor mit einem gleichaltrigen Begleiter auf einen Gipfel geklettert und hatte dabei anspruchsvolle und teils ausgesetzte Kletterstellen gemeistert.

Nachdem er sich eine Seillänge abgeseilt hatte, versuchte er den Angaben zufolge, den Abstieg in leichterem Gelände ohne Seilsicherung fortzusetzen. Dabei sei es zu dem Felsausbruch gekommen, woraufhin der 22-Jährige etwa 130 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände stürzte.