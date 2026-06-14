Internist soll Patientinnen jahrelang missbraucht haben

Laut Medienbericht soll einer Klientin des Mediziners das Handy aufgefallen sein, dessen Linse genau auf den intimen Untersuchungsbereich ausgerichtet war.

Graz – Ein Grazer Internist soll Patientinnen jahrelang in seiner Privatordination sexuell missbraucht und heimlich nackt gefilmt haben. Der Mediziner soll die Frauen teilweise sogar sediert, sich auf einem Gynäkologenstuhl sexuell an ihnen vergangen und dies aufgenommen haben. Zahlreiche Fotos und Videos wurden offenbar auf einem Handy sichergestellt, wie die Kronen Zeitung am Sonntag berichtete. Die Polizei Steiermark bestätigte der APA auf Nachfrage entsprechende Ermittlungen.

Wie ein Sprecher der Polizei bekannt gab, brachte ein Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland den Fall ins Rollen. Die Ermittlungen laufen laut Polizei schon „seit längerem“. Näheres wollte man am Sonntag zu dem Fall vorerst nicht bekannt geben.

Patientin bemerkte Handy

Laut Kronen-Zeitung soll einer Klientin des Mediziners das Handy aufgefallen sein, dessen Linse genau auf den intimen Untersuchungsbereich ausgerichtet war. Unter einem Vorwand soll der Arzt die meist jungen Patientinnen dazu gebracht haben, sich auszuziehen. Die Behandlung hätte er laut Bericht dann in einem Gynäkologenstuhl statt auf einer Liege vorgenommen, wobei diese Untersuchungen von der Notwendigkeit her ebenso hinterfragbar wären. Die Frauen sollen außerhalb der regulären Ordinationszeiten behandelt worden sein, als keine Sprechstundenhilfe mehr zugegen war.