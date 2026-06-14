Nach Jahren der Abwesenheit: Wolfgang Mitterer konzertiert wieder in Osttirol

Der in Lienz geborene und zu den wichtigsten zeitgenössischen Komponisten gehörende Musiker Wolfgang Mitterer gibt nach langer Zeit wieder zwei Konzerte in seiner Heimat.

Lienz, Matrei i. O. – Nach Jahren der Abwesenheit gibt Wolfgang Mitterer wieder zwei Konzerte für Orgel & Electronics in Osttirol. Der Spezialist für elektroakustische Musik wird auf Einladung des Kulturausschusses der Marktgemeinde Matrei unter Vermittlung von Peter Raneburger in der Pfarrkirche St. Alban am Freitag, 26. Juni, 20 Uhr seine Komposition „Grand Jeu“ präsentieren.

Am Tag darauf, Samstag, 27. Juni, 20 Uhr folgt ein weiteres Konzert in der Pfarrkirche St. Andrä in Lienz, das vom Rotary Club Lienz organisiert wurde. Mitterer wird dort seine Komposition „Requiem for a beautiful dream“ spielen.

Eintritt frei, Spenden erbeten

Beide Aufführungen garantieren maximalen Hörgenuss, bilden doch der „Matreier Dom“ und die „Gotische Basilika“ ideale Rahmenbedingungen für ein unvergessliches Klangerlebnis. Eintritt: freiwillige Spenden