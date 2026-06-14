Zusammenprall mit Lkw: Familie mit Kind starb bei Unfall in Oberbayern

Drei Mitglieder einer Familie aus München sind bei einem tragischen Unfall am frühen Samstagmorgen in der Nähe von Altötting in Oberbayern ums Leben gekommen. Der 46-jährige Vater, die 44-jährige Mutter und ein zwei Jahre altes Kind starben noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 12 bei Stammham, teilte die Polizei mit.

Ein weiteres minderjähriges Mitglied der Familie, das nicht im Auto war, sei in der Obhut des Jugendamtes, hieß es von der Polizei.

Auf die Gegenfahrbahn geraten

Der 46-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper zusammengestoßen. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer aus Ungarn wurde nur leicht verletzt. Die drei Menschen wurden im Wrack des Pkw eingeklemmt.