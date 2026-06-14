Karriere geht voran

Neue Single, große Shows, voller Kalender: Die „Thierseer“ auf der Überholspur

Auch auf den ganz großen Live-Bühnen geht das Konzept der „Thierseer“ auf. Volle Häuser, grandiose Stimmung!
© Fischler

Von Hubert Trenkwalder

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051

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