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Karriere geht voran
Neue Single, große Shows, voller Kalender: Die „Thierseer“ auf der Überholspur
Auch auf den ganz großen Live-Bühnen geht das Konzept der „Thierseer“ auf. Volle Häuser, grandiose Stimmung!
© Fischler
Von Hubert Trenkwalder
Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:
Theresa Aigner
+4350403 2117
Michael Mader
+4350403 3050
Wolfgang Otter
+4350403 3051
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