20 Finalisten im Rennen: Heute letzte Chance beim großen Tiroler Eis-Voting

Mehr als 10.000 Stimmen haben das Feld bereits aufgemischt, jetzt geht es um die finale Entscheidung. Wer wird Tirols beliebteste Eisdiele? Unterstützt euren Favoriten im Endspurt.

Wir haben euch gefragt: „Wo gibt es das beste Eis in Tirol?“ Die Resonanz war wieder überwältigend – aus Tausenden Einsendungen haben wir die 20 am häufigsten genannten Favoriten herausgefiltert.

Nun läuft die entscheidende Phase. Bis heute Mitternacht kann noch abgestimmt werden. Jede Stimme zählt, um den Eis-Publikumsliebling im Land zu küren.