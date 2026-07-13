Das große TT-Voting

20 Finalisten im Rennen: Wo gibt es das beste Eis in Tirol?

Mehr als 10.000 Stimmen haben das Feld bereits aufgemischt, jetzt geht es um die finale Entscheidung. Wer wird Tirols beliebteste Eisdiele?

Wir haben euch gefragt: „Wo gibt es das beste Eis in Tirol?“ Die Resonanz war wieder überwältigend – aus Tausenden Einsendungen haben wir die 20 am häufigsten genannten Favoriten herausgefiltert.

Bis Montag konnte man für seinen Favoriten abstimmen. Das Ergebnis wird demnächst veröffentlicht.

Die TT-Gastro-Votings:

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Pizza-Voting entschieden

Tirols Top 10 und die neun Bezirkssieger: Das sind die beliebtesten Pizzerien des Landes

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Die Top-10-Lokale

TT-LeserInnen haben entschieden: Hier gibt es die beliebtesten Schnitzel Tirols

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