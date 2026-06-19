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Das Voting startet: Das sind die 20 Finalisten für die beliebteste Eisdiele Tirols
Unterstützt euren lokalen Lieblingseismacher im großen Finale und stimmt für ihn ab.
© Axel Springer
Die Nominierungsphase ist vorbei, die 20 Finalisten stehen fest. Jetzt startet das finale Voting um die beliebteste Eisdiele Tirols.
Wir haben euch gefragt: „Wo gibt es das beste Eis in Tirol?“ Die Resonanz war wieder überwältigend – aus Tausenden Einsendungen haben wir die 20 am häufigsten genannten Favoriten herausgefiltert.
Nun startet die entscheidende Phase. Jede Stimme zählt, um den Eis-Publikumsliebling im Land zu küren. Das Voting läuft bis 13. Juli (23.59 Uhr).
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