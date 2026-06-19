Das Voting startet: Das sind die 20 Finalisten für die beliebteste Eisdiele Tirols

Die Nominierungsphase ist vorbei, die 20 Finalisten stehen fest. Jetzt startet das finale Voting um die beliebteste Eisdiele Tirols.

Wir haben euch gefragt: „Wo gibt es das beste Eis in Tirol?“ Die Resonanz war wieder überwältigend – aus Tausenden Einsendungen haben wir die 20 am häufigsten genannten Favoriten herausgefiltert.

Nun startet die entscheidende Phase. Jede Stimme zählt, um den Eis-Publikumsliebling im Land zu küren. Das Voting läuft bis 13. Juli (23.59 Uhr).