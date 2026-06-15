Eure Meinung ist gefragt

Nominiert jetzt euren Favoriten: Wo gibt es das beste Eis in Tirol?

Sommerzeit ist Eiszeit.
© Axel Springer

Die Suche nach Tirols bestem Geschmack geht in die nächste Runde! Dieses Mal dreht sich alles um die süßeste Versuchung des Sommers: Eis. Eure Meinung ist gefragt, um den Champion unter den heimischen Eisdielen zu finden.

Welcher Eissalon oder welches Café zaubert für euch das beste Eis? Wo steht ihr gerne für eine Kugel oder einen Eisbecher an?

Nominiert jetzt euren persönlichen Favoriten! Im Anschluss treten die meistgenannten Eisdielen in einem großen Finale gegeneinander an.

Die TT-Gastro-Votings:

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20.000 haben abgestimmt

Sieger beim großen Voting: Warum die TT-LeserInnen auf diese Pizza abfahren

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Pizza-Voting entschieden

Tirols Top 10 und die neun Bezirkssieger: Das sind die beliebtesten Pizzerien des Landes

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Das TT-Schnitzel-Voting

Mit einer großen Portion Leidenschaft: Tirols „Super-Schnitzel“ kommt vom Bucherwirt

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Die Top-10-Lokale

TT-LeserInnen haben entschieden: Hier gibt es die beliebtesten Schnitzel Tirols

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Ihr habt entschieden

Die Top 10 im großen TT-Voting: Hier gibt es die beliebtesten Krapfen in Tirol

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Großes TT-Krapfen-Voting

Das ist der Sieger: Der König der Krapfen kommt aus dem Alpbachtal

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