Eure Meinung ist gefragt
Nominiert jetzt euren Favoriten: Wo gibt es das beste Eis in Tirol?
Sommerzeit ist Eiszeit.
© Axel Springer
Die Suche nach Tirols bestem Geschmack geht in die nächste Runde! Dieses Mal dreht sich alles um die süßeste Versuchung des Sommers: Eis. Eure Meinung ist gefragt, um den Champion unter den heimischen Eisdielen zu finden.
Welcher Eissalon oder welches Café zaubert für euch das beste Eis? Wo steht ihr gerne für eine Kugel oder einen Eisbecher an?
Nominiert jetzt euren persönlichen Favoriten! Im Anschluss treten die meistgenannten Eisdielen in einem großen Finale gegeneinander an.
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