Vom Außerfern über Innsbruck bis ins Zillertal: Stimmt jetzt für Tirols beliebteste Eisdiele ab

Vor wenigen Tagen fiel der Startschuss für unser großes Eisfinale. Seither wurden bereits mehr als 8000 Stimmen abgegeben. Die 20 Finalisten liefern sich ein packendes Rennen – und jede einzelne Stimme kann jetzt den Unterschied machen.

Wir haben euch gefragt: „Wo gibt es das beste Eis in Tirol?“ Die Resonanz war wieder überwältigend – aus Tausenden Einsendungen haben wir die 20 am häufigsten genannten Favoriten herausgefiltert.

Nun läuft die entscheidende Phase. Jede Stimme zählt, um den Eis-Publikumsliebling im Land zu küren. Das Voting läuft bis 13. Juli (23.59 Uhr).