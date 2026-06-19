Wo gibt es das beste Eis in Tirol?

Welche Eisdiele darf an heißen Sommertagen auf keinen Fall fehlen? Wir suchen gemeinsam mit euch Tirols beliebtestes Eis.

Welcher Eissalon oder welches Café zaubert für euch das beste Eis? Wo steht ihr gerne für eine Kugel oder einen Eisbecher an?

Wir haben euch gefragt und wir haben Tausende Antworten von euch bekommen. Jetzt läuft die Auswertung. Die meistgenannten Eisdielen treten in Kürze im großen Finale gegeneinander an.