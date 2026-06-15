Wo gibt es das beste Eis in Tirol? Nominiert jetzt euren Favoriten

Welche Eisdiele darf an heißen Sommertagen auf keinen Fall fehlen? Wir suchen gemeinsam mit euch Tirols beliebtestes Eis. Nennt uns euren Favoriten und helft dabei, die beliebtesten Eisdielen des Landes ins Rennen um den Titel zu schicken.

Welcher Eissalon oder welches Café zaubert für euch das beste Eis? Wo steht ihr gerne für eine Kugel oder einen Eisbecher an?

Nominiert jetzt euren persönlichen Favoriten! Im Anschluss treten die meistgenannten Eisdielen in einem großen Finale gegeneinander an.