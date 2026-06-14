Auto geriet in Wattens auf falsche Fahrspur: Motorradfahrer stürzte nach Ausweichmanöver

Ein 79-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch in Wattens zu Sturz gekommen, nachdem ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrspur geraten sein soll. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Bei einem Unfall, der sich bereits vor ein paar Tagen in Wattens ereignet hatte, bittet die Polizei am Sonntag in einer Aussendung um Zeugen. Am Mittwoch war ein 79-jähriger Österreicher kurz vor 12 Uhr mittags mit seinem Leichtmotorrad auf der B171 Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in die entgegengesetzte Richtung.

Auf Höhe eines Lebensmittelgeschäftes geriet das Auto laut bisherigen Ermittlungen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der 79-jährige Motorradfahrer leitete daraufhin auf der regennassen Fahrbahn ein Bremsmanöver ein und kam zu Sturz.

Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Auch ein Datenaustausch fand nicht statt. Der Verletzte begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung.