Motorrad kracht auf der Zillertalstraße gegen Auto: Lenker verletzt

Bei einer heftigen Kollision auf der Zillertalstraße (B169) bei Ginzling ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr ein Motorradfahrer unbestimmten Grades verletzt worden. Sein Motorrad kam nach dem Zusammenstoß vor einem Tunnelportal kopfüber zum Stillstand.

Der Motorradlenker aus Deutschland wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Die beteiligte einheimische blieb Autofahrerin unverletzt, dürfte jedoch einen Schock erlitten haben. Die Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. (TT.com)