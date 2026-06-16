Was tun bei Streit mit Nachbarn? Tiroler Anwältin beantwortet Leserfragen

Die Innsbrucker Rechtsanwältin Ines Krappinger ist am Dienstag ab 10 Uhr zu Gast im TT-Chat. Dort beantwortet sie LeserInnen-Fragen zum Thema Nachbarschafts-Konflikte.

Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Doch selbst dort, wo man Tür an Tür lebt, bleiben Konflikte oft nicht aus. Etwa, wenn es nervenden Lärm bis in die späten Nachtstunden gibt, wenn Müll im Stiegenhaus liegt, wenn es Geruchsbelästigungen gibt, wenn zu hohe Bäume oder andere Dinge Belastungen für das Zusammenleben bringen.

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Geht es um die Nachbarn, ist oft Toleranz gefragt. Und doch wird diese Nachsicht manchmal überstrapaziert und es kommt zu oft langwierigen Streitigkeiten, oft genug dann auch mit kostspieligen Prozessen vor Gericht. Umgekehrt dulden manche oft über lange Zeit, was sie sich eigentlich nicht gefallen lassen müssten, weil sie vielleicht die geltende Rechtslage nicht kennen.

„Hinter diesen rechtlichen Fragestellungen stehen häufig persönliche Belastungen und Emotionen, denn Nachbarschaftsstreitigkeiten betreffen einen besonders sensiblen Bereich des Alltags“, weiß die Innsbrucker Rechtsanwältin Ines Krappinger. Sie ist Expertin im Nachbarschaftsrecht und steht im TT-Chat unseren LeserInnen am Dienstag (16. Juni) von 10 bis 11 Uhr für Fragen zur Verfügung.

Chat mit Rechtsanwältin Ines Krappinger: