Frau stürzte über steilen Hang
Unglück beim Grawa-Wasserfall: Heli flog 47-Jährige ins Krankenhaus
Bei einem Alpinunfall im Bereich des Grawa-Wasserfalls im Stubaital ist am Sonntagnachmittag eine 47-jährige Österreicherin verletzt worden. Die Frau befand sich gegen 14.30 Uhr auf dem Abstieg über den westlichen Waldweg, als sie auf dem Steig ausrutschte. Daraufhin stürzte sie rund 20 bis 30 Meter über einen abschüssigen Hang ab und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.
Die Verunfallte war nach dem Sturz jedoch jederzeit ansprechbar. Sie wurde von der Crew des Notarzthubschraubers Martin 8 vor Ort erstversorgt und zur weiteren medizinischen Abklärung in das Landeskrankenhaus nach Hall in Tirol geflogen. (TT.com)