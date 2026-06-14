Unglück beim Grawa-Wasserfall: Heli flog 47-Jährige ins Krankenhaus

Bei einem Alpinunfall im Bereich des Grawa-Wasserfalls im Stubaital ist am Sonntagnachmittag eine 47-jährige Österreicherin verletzt worden. Die Frau befand sich gegen 14.30 Uhr auf dem Abstieg über den westlichen Waldweg, als sie auf dem Steig ausrutschte. Daraufhin stürzte sie rund 20 bis 30 Meter über einen abschüssigen Hang ab und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.