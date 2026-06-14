Torwart muss nicht zahlen
Mit Knochenbrüchen ist zu rechnen: Tiroler Fußballer blitzt mit Klage ab
Bei einem Tiroler U-15-Spiel wurde gekämpft, wie hier im Profifußball. Die engagierte Abwehr des Torwarts endete für den Stürmer mit einem Waden- und Schienbeinbruch. (Symbolbild)
© IMAGO/Jan Huebner
Der Kampf um den Ball vor dem Tor endete für einen Stürmer mit Knochenbrüchen. Nach einer Klage über 20.618 Euro urteilte die Justiz aber über zwei Instanzen, dass der Torwart dem Verletzten keinen Cent zu zahlen hat.