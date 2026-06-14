Von Windböe umgerissen: Großer Baum drohte in Telfs auf Straße zu stürzen

In Telfs musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz ausrücken, nachdem ein hoher Baum von einem angrenzenden Grundstück auf die Saglstraße zu stürzen drohte. Eine Windböe hatte den Baum umgerissen. Nach einer Lageerkundung durch die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr wurde der betroffene Bereich umgehend vollständig gesperrt.