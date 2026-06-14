Feuerwehr beseitigte Gefahr
Von Windböe umgerissen: Großer Baum drohte in Telfs auf Straße zu stürzen
Der Baum wurde von den Feuerwehrleuten kontrolliert abgetragen.
© Hackspiel
In Telfs musste die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz ausrücken, nachdem ein hoher Baum von einem angrenzenden Grundstück auf die Saglstraße zu stürzen drohte. Eine Windböe hatte den Baum umgerissen. Nach einer Lageerkundung durch die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr wurde der betroffene Bereich umgehend vollständig gesperrt.
Unter Einsatz der Drehleiter und einer Motorsäge trugen die Feuerwehrleute den Baum kontrolliert ab und beseitigten die Gefahrenquelle. Im Anschluss an die etwa einstündigen Aufräumarbeiten wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. (TT.com)