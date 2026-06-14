Missbrauch als Partydroge

Lachgas aus dem Snack-Automaten: Tiroler Bürgermeister schlägt Alarm

Lachgas wie „Exotic Whip“ ist in Reutte über frei zugängliche Automaten in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.
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Simone Tschol

Von Simone Tschol

Automatenshops bieten oft mehr an als nur Snacks rund um die Uhr – einige führen auch Lachgas im Sortiment. Dieses wird immer häufiger als Partydroge missbraucht. Reuttes Bürgermeister Günter Salchner schlägt Alarm und fordert am Beispiel Deutschland auch hierzulande ein Verbot.

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