Missbrauch als Partydroge
Lachgas aus dem Snack-Automaten: Tiroler Bürgermeister schlägt Alarm
Lachgas wie „Exotic Whip“ ist in Reutte über frei zugängliche Automaten in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich.
© Simone Tschol
Automatenshops bieten oft mehr an als nur Snacks rund um die Uhr – einige führen auch Lachgas im Sortiment. Dieses wird immer häufiger als Partydroge missbraucht. Reuttes Bürgermeister Günter Salchner schlägt Alarm und fordert am Beispiel Deutschland auch hierzulande ein Verbot.
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